Ligue 2 : Les résultats de la 4ème journée avec Ajel provisoirement leader…

Après quatre journées disputées en Ligue 2, les rufisquois d’Ajel s’en sortent plutôt bien en occupant provisoirement le fauteuil de leader de la L2.

Durant ce week-end plombé par des matches nuls, les rufisquois, fort de leur statut de promu, ont pris le meilleur sur l’US Ouakam, dominé (1-0).

En attendant de connaître l'issue de la dernière rencontre de cette 4e journée, entre Oslo (4ème avec un match en moins) et Mbour Petite-Côte, Ajel reste sur une lancée de trois victoires et un nul, contrairement aux deux lanternes rouges, à savoir Keur Madior et Demba Diop FC qui courent toujours derrière leurs premières victoires de la saison…

Les résultats de la 4ème journée…

Ndiambour 0-0 Wally Daan

Demba Diop 1-1 Port

Thiès FC 0-0 Jamono Fatick

Keur Madior 1-1 Amitié DC

US Ouakam 0-1 AJEL

HLM 3-1 DUC

Oslo vs Mbour PC