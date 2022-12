Ligue 1 (11e Journée ) : L’US Gorée fait chuter le leader Guediawaye FC

Les Crabes de Guédiawaye FC ne sont plus les leaders de la Ligue 1. Ce vendredi, sur leur pelouse, les hommes de Souleymane Diallo n’ont pas pu empêcher une surprenante défaite 2-1 contre l’US. Un revers lourd de conséquences pour GFC qui dégringole au classement et quitte la première place pour se retrouver provisoirement à la 3eme place. Une piqûre de rappel pour les jaunes et bleus qui restent à un point de Diambars, le nouveau leader. D’autre part, les insulaires ont le vent en poupe avec 4 points pris en deux rencontres. Après un match nul assez encourageant face à Génération Foot (0-0) lors de la précédente journée, l’US Gorée signe sa 4eme victoire de la saison.