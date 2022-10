Licenciement des cuisiniers sénégalais exerçant à bord du Ocean Black Rhino : ils dénoncent le procédé après leur débarquement

Après leur licenciement la semaine dernière, les chefs cuisiniers sénégalais, débauchés des prestigieux hôtels du pays et engagés pour travailler sur le bateau « Ocean Black Rhino » de Saint-Louis Offshore, dénoncent leur licenciement au profit d’un personnel étranger. Ce sont deux groupes de 18 cuisiniers disposant de contrats à durée indéterminée qui ont été informés d’une rupture de contrat sans préavis. Ainsi, après un an et trois mois à bord du bateau Ocean Black Rhino, ils ont été informés, vendredi dernier, de leur licenciement.

Dans une vidéo, ils dénoncent l’attitude de leur employeur qu’ils jugent complice de leur licenciement injuste et sans préavis.

En effet, ces 18 chefs cuisiniers avaient été recrutés par une société dénommée Katerin. Ensuite, ils ont été mis à la disposition de RMO. C’est d’ailleurs la société RMO qui leur a fait signer des contrats à durée indéterminée (CDI) pour le bateau Diamond Black Rhino. Par la suite, les cuisiniers débauchés, ont été transférés sur un autre site de GTA (Grande Tortue Aymehin).

S'estimant licenciés de façon injuste, ils exigent la reprise de leurs postes respectifs au niveau du bateau Black Rhino. « C’est leur avenir qui est en jeu et celui du contenu local du fait du non-respect des entreprises étrangères impliquées dans l'exploitation du petit rôle et du Gaz, qui ne respectent pas les droits du travail... »