Licenciement de 103 chauffeurs de camions : les ICS dégagent toute responsabilité « Ces chauffeurs travaillaient pour un des prestataires... »

Dans un communiqué rendu public, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont tenu à apporter des précisions suite à la sortie des 103 chauffeurs de camions dénonçant leurs licenciements. « En réalité, ces chauffeurs travaillaient pour un des prestataires des ICS. Les travailleurs en question n’ont jamais été liés, sous quelque forme contractuelle que ce soit, aux ICS », a informé le service de communication de ladite société.



Les ICS ont également rappelé que « leur épine dorsale logistique a toujours été le ferroviaire, avec 90 % de leurs services de transport, avant le projet du TER, accompagnée de la suspension de la concomitance. La pleine activité du fret ferroviaire devrait progressivement reprendre avec la mise en place de la concomitance depuis octobre 2024. Cela réduira à terme le transport par camions, que les ICS avaient été amenées à mettre en place temporairement depuis 2018 », a-t-on précisé.



« De plus, les ICS réitèrent leur attachement indéfectible à consolider leur tradition de promotion et de création d’emplois. Pour rappel, les ICS maintiennent près de 5 000 emplois directs, faisant de l’entreprise l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois au Sénégal. » Ainsi, les ICS ont aussi réaffirmé « leur attachement au dialogue social dans l’entreprise et dans son écosystème ».



Après avoir balayé d’un revers de main ces accusations, les ICS ont dénoncé « les actes malveillants contre ses installations industrielles », en martelant que ceux-ci « constituent une atteinte grave à la sécurité des populations, des employés et des prestataires de services ».