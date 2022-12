Licences de pêche : Les éclairages du ministre Pape Sagna Mbaye aux parlementaires

D'après la plupart des parlementaires qui s'adressent au ministre Pape Sagna Mbaye, les difficultés des pêcheurs au Sénégal sont accentuées par l’inégale distribution des licences de pêche. Ce qui n’est pas l’avis du ministre des pêches et de l’économie maritime. Aucune licence n’est délivrée au Sénégal, d’après le ministre, sans passer par le circuit de la commission d’attribution de la licence de pêche. Une commission composée de plusieurs représentants du secteur. « Nous avons 127 licences pour les bateaux sénégalais et 25 pour l’UE, donc moins de 150 licences, là ou d’autres pays comme la Guinée Bissau disposent de plus de 292 et la Mauritanie, plus de 300 licences », annonce le ministre qui rappelle que là où nous en disposons dans d’autres pays, ceux-ci n’en ont pas chez nous...