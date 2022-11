Liberté de la presse : « le combat de Pape Alé Niang n’est pas le combat de tous les journalistes », affirme le ministère de la communication.

Pour défendre son projet de budget pour l’année 2023 ce samedi 19 novembre, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, a tenu à répondre à quelques préoccupations des députés. Parmi ces préoccupations, figure la question brûlante qui fait l’actualité dans le pays, la liberté de la presse.

Selon le ministre, Me Moussa Bocar Thiam, « on ne peut pas confondre liberté de la presse et anarchie, chaque corps dans ce pays est réglementé... »

Pour rappel, l’actualité médiatique dans ce pays est fortement marquée par la question de la liberté de la presse, depuis l’arrestation et l’incarcération le 6 novembre du journaliste et patron du média en ligne Dakar Matin, Pape Alé Niang pour « diffusion d’informations militaires » et « diffusion de fausses nouvelles »...