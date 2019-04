Liberté de la presse : Le Sénégal, 49ème dans le classement 2019 de RSF.

Sur 180 pays dans le monde, le Sénégal occupe la 49ème place dans le classement mondial de la liberté de la presse officialisé, ce 18 avril, par l'organisation Reporters Sans Frontières.

Le pays est classé 7ème en Afrique derrière la Namibie (23ème), le Cap Vert (25ème), le Ghana (27ème), l'Afrique du Sud (31ème), le Burkina Faso (36ème) et le Botswana (44ème).

Il totalise un score de 25,81 points soit 1 rang de plus comparé au classement 2018 où il était positionné à la 50ème place mondiale.

Le nouveau code de la presse et la réduction d'exaction sur les journalistes expliquent le léger bond du Sénégal.

Cependant, le pays réside dans la zone orange où la situation est considérée comme problématique.

L'amélioration du code de la presse avec la dépénalisation du délit de presse pourrait permettre de renverser la tendance, a confié Assane Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters Sans Frontières.

Il faut, sous ce même rapport, procéder à l'adoption de la loi d'accès universel à l'information pour changer la donne, renseigne-t-il.

La Norvège occupe la première place du classement mondial devant la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse.

La Chine (177ème), l'Érythrée (178ème), la Corée du Nord (179ème) et le Turkménistan (180ème) successivement ferment le classement.