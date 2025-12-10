Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate


Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate
L’affaire fait grand bruit dans les colonnes du quotidien Libération, qui révèle l’arrestation de Mo Gates, de son vrai nom Mohamet Bakara Diallo, actuellement maintenu en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d’objets saisis, suite à une plainte explosive déposée par un certain P. Mbaye, son partenaire d’affaires.
 
Selon les informations livrées par Libération, tout part d’une opération d’importation de véhicules depuis les États-Unis, censés être revendus sur le marché sénégalais. Mais derrière ce business présenté comme lucratif, les tensions montent lorsque sept voitures deviennent le cœur d’un différend financier.
 
Un investissement de 66 millions… et une trahison présumée
 
Toujours d’après Libération, P. Mbaye, qui aurait injecté 66 millions de francs CFA dans l’opération, accuse Mo Gates et leur troisième associé, M. L. Sèye — aujourd’hui en fuite — d’avoir vendu les véhicules malgré une décision de justice ordonnant une saisie conservatoire.
Le tribunal de commerce, saisi du litige, avait en effet interdit toute transaction sur les voitures tant que l’affaire n’était pas réglée.
 
Mais le journal rapporte que les mis en cause ont tout de même procédé à la vente des véhicules sans reverser un seul franc à leur partenaire lésé.
 
Face aux enquêteurs, des explications qui s’effondrent
 
Interpellé et entendu par la Brigade des affaires générales (BAG) de la DIC, Mo Gates aurait tenté de minimiser les faits. Il affirme que les voitures n’auraient pas été vendues, mais, selon Libération, il s’est révélé incapable de fournir leur emplacement actuel.
Une contradiction qui a renforcé les soupçons des enquêteurs et conduit à sa garde à vue.
 
Pendant ce temps, le troisième homme du trio, M. L. Sèye, demeure introuvable.
Autres articles
Mercredi 10 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi

CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi - 11/12/2025

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… » - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson - 10/12/2025

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… » - 10/12/2025

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs - 10/12/2025

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais » - 10/12/2025

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer - 10/12/2025

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… »

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… » - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye - 10/12/2025

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le …

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le … - 10/12/2025

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics »

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics » - 09/12/2025

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens - 09/12/2025

[Reportage] Carburants en Baisse : Entre soulagement populaire et appel à des réformes plus profondes

[Reportage] Carburants en Baisse : Entre soulagement populaire et appel à des réformes plus profondes - 09/12/2025

Budget 2026 du MUCTAT : 270 milliards pour la décentralisation et la gestion des tensions foncières… Entre ambitions territoriales et fortes attentes des députés

Budget 2026 du MUCTAT : 270 milliards pour la décentralisation et la gestion des tensions foncières… Entre ambitions territoriales et fortes attentes des députés - 09/12/2025

Dette du Sénégal : les obligations régionales, bouée de sauvetage face à la suspension du FMI

Dette du Sénégal : les obligations régionales, bouée de sauvetage face à la suspension du FMI - 09/12/2025

Nécrologie : Le monde de la lutte sénégalaise pleure Coumba Baldé mère de Pokola Baldé

Nécrologie : Le monde de la lutte sénégalaise pleure Coumba Baldé mère de Pokola Baldé - 09/12/2025

Sous Surveillance, Sous Silence : Comment le Bracelet Électronique Redessine et muselle la Parole Politique au Sénégal

Sous Surveillance, Sous Silence : Comment le Bracelet Électronique Redessine et muselle la Parole Politique au Sénégal - 09/12/2025

SÉDHIOU — Le Faux Douanier à la Machette : un mécanicien de 18 ans sème la terreur avant d’être arrêté

SÉDHIOU — Le Faux Douanier à la Machette : un mécanicien de 18 ans sème la terreur avant d’être arrêté - 09/12/2025

Crise des bourses à l’UCAD : l’État du Sénégal débloque plus de 3,8 milliards FCFA pour apaiser la tension

Crise des bourses à l’UCAD : l’État du Sénégal débloque plus de 3,8 milliards FCFA pour apaiser la tension - 08/12/2025

Déthié Fall avertit les entreprises en charge des chantiers : « Avec moi, la rupture est totale et la rigueur martiale… »

Déthié Fall avertit les entreprises en charge des chantiers : « Avec moi, la rupture est totale et la rigueur martiale… » - 08/12/2025

Général Cheikhou Mouhamadou Lamine Boucounta Camara promu général de division et Chef d’État-major particulier du Président de la République

Général Cheikhou Mouhamadou Lamine Boucounta Camara promu général de division et Chef d’État-major particulier du Président de la République - 08/12/2025

RSS Syndication