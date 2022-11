Libération de Pape Alé Niang : le Sénégal sera inscrit sur la "liste Rouge" des pays où les journalistes sont malmenés, le « 1er décembre », si le journaliste n’est pas libéré

Très remontés, les confrères et consœurs ont tenu aujourd’hui un conseil des médias à la maison de la presse pour s’offusquer de l’arrestation du journaliste d'investigation Pape Alé Niang. Pour le consultant et journaliste, Momar Diongue, il faut que la population sache qu'au delà de la libération de Pape Alé Niang, c'est un combat pour la liberté de la presse, un combat pour la démocratie Sénégalaise... « Et tant que Pape Alé Niang est dans les liens de la détention, nous allons continuer à mettre de la pression sur le gouvernement. Et sous ce régistre, nous venons de décrocher un soutien de taille qui est le réseau des reporters sans frontières, d'ici le 1er décembre 2022, si Pape Alé Niang n'est pas libéré, le Sénégal sera inscrit sur la "liste Rouge" des pays où les journalistes sont malmenés et ou sont en danger », a déclaré Momar Diongue.

Sadibou Marong, Directeur du bureau Afrique de l’Ouest de RSF, a aussi interpellé les autorités sénégalaises en demandant la libération de son confrère...