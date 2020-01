Libération de Guy Marius Sagna : Des voix de la Diaspora s’élèvent et dénoncent « l’instrumentalisation de la justice ».

Lors du Café Politique organisé samedi dernier à Bruxelles, capitale de l’Union Européenne, sous le thème du franc Cfa et de l’Eco, le collectif SORTIR DU FRANC CFA et l’association belge AFRICADEBATS ont profité de cet événement réunissant la diaspora, pour dénoncer fermement l’arrestation injuste et arbitraire de l’activiste sénégalais Guy-Marius Sagna par la justice sénégalaise aux ordres de Macky Sall.



Selon ces associations étrangères, «Macky SALL s’acharne sur l’activiste Guy-Marius SAGNA pour uniquement faire plaisir à Emmanuel MACRON.»



D’ailleurs, ils estimeront que le Président français avait, en effet, intimé l’ordre aux chefs d’État africains de faire taire tous ceux qui luttent contre l’impérialisme de la France sur le sol africain.



Le bâillonnement de Guy-Marius SAGNA n’a pas eu l’effet escompté, la jeunesse africaine et la diaspora continuent de dénoncer ce qui se passe au Sénégal et de plus en plus d’Africains se reconnaissent dans ce combat contre la françafrique.



«Ce Président de la république instrumentalise la justice de son pays au mépris des valeurs démocratiques sénégalaises que ces prédécesseurs à la tête de l’État (Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade) avaient toujours préservées.



Ainsi en emprisonnant sans raisons Guy-Marius SAGNA, le Président Macky SALL cherche également à installer un climat de terreur dans son pays qui fut jadis, un modèle de démocratie dans le monde.



Pas surprenant que l’ONG Economist Intelligence Unit, dans le dernier rapport sur la démocratie dans le monde, ait déclassé le Sénégal de neuf places, à la 82e place mondiale sur la liste des pays les moins démocratiques au monde.»



Ces organisations ont également évoqué ce qu’elles appellent «le recul démocratique avec les arrestations de Khalifa Sall est de Karim Wade qui ont subi de l’injustice avec la violation des règles élémentaires des libertés indivuduelles et de démocratie.»



AFRICADEBATS, appelle d’ailleurs toutes les initiatives en Afrique, au sein de la diaspora africaine et sénégalaise à faire libérer Guy-Marius SAGNA, et prévoit ce samedi 1er février 2020 à Paris une manifestation pour exiger la libération immédiate de leur compatriote.