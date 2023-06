Levée du corps de Sidya Ndiaye : L’ultime hommage à un syndicaliste dévoué à la cause des travailleurs

Le monde syndical s’est retrouvé ce matin à l’hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps du défunt secrétaire général de la FGTS (Fédération générale des travailleurs du Sénégal) décédé hier après une longue maladie. Sidya Ndiaye était un syndicaliste très connu pour ses revendications qui étaient formulées avec respect, constance et dignité, comme l’ont témoigné plusieurs de ses camarades. La touche particulière du syndicaliste était, bien évidemment, le travail au niveau de la fonction publique locale.



L’ancien travailleur de la ville de Dakar était également engagé avec Mballo Dia Thiam pour exiger du gouvernement l’application du protocole d’accord de mai 2022, notamment l’harmonisation de l’augmentation des salaires et de l’indemnité de logement, le paiement des indemnités des travailleurs des secteurs de la santé et des collectivités territoriales.



Ces amis, parents proches et camarades syndicalistes ont envahi la morgue de l’hôpital principal de Dakar avant l’acheminement de sa dépouille jusqu’à sa dernière demeure au cimetière de Yoff.