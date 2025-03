Levée de fonds sur le marché de l’UMOA : « Plus de 2 400 milliards mobilisés par les pays de l’Union en 2024 » (Gouverneur de la BCEAO)

Comme à l’accoutumée, le comité de politique monétaire s’est réuni en session ordinaire ce mercredi pour examiner la situation économique globale ainsi que les questions relatives à l’économie internationale.



Sur le plan international, des évolutions significatives ont été observées, selon le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou. Le président du comité a tout d’abord souligné que la croissance économique de l’Union, comparée à celle du FMI qui tourne autour de 3 % au niveau mondial, est satisfaisante. Par ailleurs, entre 2024 et 2025, cette croissance devrait se maintenir à un niveau similaire, c’est-à-dire autour de 3,2 %. Les volumes d’activité ont augmenté, tout comme les mobilisations de ressources par les pays membres. À cet égard, le gouverneur a rapporté que « rien que sur les eurobonds, les pays de l’Union ont mobilisé plus de 2 400 milliards de francs CFA en 2024 ».



En effet, les prix des produits exportés par les pays de la région de l’UMOA, notamment le cacao, l’or et le coton, ont connu une hausse, ce qui devrait avoir un impact positif sur la valeur des exportations. Il a également été indiqué, au terme de la réunion, que les prix de l’énergie ont baissé. Pour le comité, « cet effet se répercutera sur l’inflation ».