Lettre dénonçant les agissements de Cheikh Bamba Dièye à l’AIBD : Un agent répondant au nom d'Abdoulaye Mbaye dit ne pas y être mêlé

À la suite de notre article intitulé « AIBD : “Une gestion opaque” de Cheikh Bamba Dièye dénoncée, la direction générale dément, évoque des mesures correctives et un plan social » nous avons été joints par téléphone par un agent de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Celui-ci dit répondre au nom d'Abdoulaye Mbaye, et donc le même prénom et nom que ceux de l’auteur de la lettre qui est traitée dans l’article. Au bout du fil, l’agent de l’AIBD nous confie qu’il « ne cesse de recevoir des appels et messages de ses parents, amis et proches ».



Il informe qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin à ce courrier , en précisant que sa posture d’agent d’AIBD l’astreint au devoir de réserve et, par conséquent, à toute divulgation d’informations concernant la structure.