Les ressources minières au cœur de la transformation économique du Sénégal : l’appel du Président Bassirou Diomaye Faye à Addis-Abeba

Le 12 février 2025, à Addis-Abeba, lors de la 34e session des Chefs d’État et de Gouvernement du Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP), Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, a présenté les résultats de l’évaluation ciblée du secteur minier, menée dans le cadre de l’Agenda National de Transformation. Cette évaluation visait à identifier les défis liés à la gouvernance des ressources minières, à proposer des solutions concrètes et à faire de ce secteur stratégique un véritable moteur de développement durable et inclusif pour le pays.



Dans son allocution, le Président Faye a rappelé les réformes menées au cours de la dernière décennie pour moderniser l’économie sénégalaise. Il a néanmoins reconnu que le secteur minier, malgré son potentiel, ne contribue pas encore suffisamment à la transformation structurelle du pays. En effet, les indicateurs économiques montrent une faible contribution de l’activité minière à l’emploi, au produit intérieur brut et aux recettes budgétaires. Le secteur emploie moins de 10 000 personnes sur un marché du travail estimé à plus de 4 millions, et sa part dans les exportations reste importante sans réelle transformation locale des matières premières.



Le Président a insisté sur la nécessité de faire évoluer ce modèle. Il a présenté une vision ambitieuse, où l’économie sénégalaise s’appuiera sur des filières stratégiques telles que les hydrocarbures, l’or, les phosphates, la pétrochimie et les matériaux de construction. Cette transformation structurelle doit permettre non seulement de valoriser les ressources du pays, mais aussi de générer des emplois décents, de redynamiser les secteurs connexes comme l’agriculture, les services et l’industrie, et de renforcer la souveraineté économique du Sénégal.



Par ailleurs, le Chef de l’État a souligné le besoin urgent de renforcer la transparence, d’encadrer davantage les activités artisanales, de stimuler la création d’industries locales et d’intégrer les ressources minières dans une logique de chaîne de valeur complète et durable.



Pour relever ces défis, un plan d’action structuré a été présenté. Il repose sur le renforcement de la gouvernance, la professionnalisation des acteurs du secteur, la valorisation du capital humain et le développement d’une exploitation durable fondée sur la transformation locale des ressources. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050 et dans la politique d’industrialisation nationale prévue jusqu’en 2035, avec comme priorité le développement d’un hub minier régional et la mise en place de services de sous-traitance, de logistique et de formation spécialisés.



Dans une démarche résolument tournée vers l’équité et la souveraineté, le Président Faye a rappelé que la Constitution sénégalaise garantit les droits du peuple sur les ressources naturelles. Il a réaffirmé que toute exploitation doit être conduite dans le respect des intérêts des populations et des collectivités territoriales, en tenant compte des impératifs environnementaux et sociaux. Il a également appelé à accélérer la transformation locale des matières premières, à soutenir la diversification économique dans les régions minières, à rendre le secteur plus compétitif pour les PME/PMI et à mettre en œuvre rapidement les politiques publiques existantes.



L’intervention du Président de la République a marqué un tournant stratégique dans la manière dont le Sénégal entend valoriser ses ressources minières. Elle a renforcé les bases d’un secteur minier transformateur, inclusif et durable, au service de la croissance économique nationale et de la prospérité partagée.