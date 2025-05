Les prix du pétrole bondissent de 3% après la suspension des droits de douane entre Chine et Etats-Unis

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3% lundi, dopés par le soulagement des investisseurs après l'annonce de la suspension pour 90 jours d'une partie des droits de douane punitifs que les Etats-Unis et la Chine s'imposaient réciproquement.



Vers 07H20 GMT, le baril de WTI américain grimpait de 3,36% à 63,06 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord gagnait 3,02% à 65,81 dollars. La guerre commerciale engagée par l'administration Trump a lourdement pesé ces dernières semaines sur les marchés de l'énergie.