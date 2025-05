Les premiers pas de Léon XIV: messe, prière publique, audience

Les premiers pas de Léon XIV, devenu jeudi le premier pape américain de l'Histoire, sont scrutés à la loupe. Voici ce que l'on sait à ce stade sur son programme des prochains jours:





- Première messe vendredi



Léon XIV a célébré vendredi matin sa première messe en tant que pape devant l'ensemble des cardinaux dans la chapelle Sixtine, là même où il a recueilli plus des deux tiers de leurs suffrages lui ayant permis d'être élu.



Dans son homélie, il a déploré le recul de la foi au profit "d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir".





- Prière dimanche place Saint-Pierre



Robert Francis Prevost fera dimanche midi sa seconde apparition place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière dominicale depuis la fenêtre du palais apostolique.



Ce rendez-vous hebdomadaire est généralement une occasion pour le pape de s'exprimer sur les grands sujets dominant l'actualité internationale.



Jeudi soir, il avait fait sa première apparition en public aussitôt après son élection depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre face à une foule en liesse, s'exprimant en italien teinté d'accent américain et en espagnol.





- Où va-t-il habiter?



En 2013, François avait choqué une partie de la Curie (le gouvernement du Vatican) en décidant de ne pas emménager sous les ors du palais apostolique, lui préférant un modeste appartement à la résidence Sainte-Marthe, dans l'enceinte du Vatican, où il a vécu jusqu'à sa mort.



Certains critiques, en particulier dans le camp conservateur, l'ont accusé d'avoir contribué avec ce choix à la désacralisation de la fonction papale et à l'instauration d'un "Vatican Bis".



La question est donc de savoir si Léon XIV suivra les pas de François ou décidera de revenir dans les appartements pontificaux.





- Sa première rencontre avec la presse lundi



Le 267e pape recevra lundi à 08H00 GMT la presse en audience dans la vaste Salle Paul VI du Vatican, où sont organisées chaque mercredi les audiences générales du souverain pontife.





- La messe d'intronisation



Le messe solennelle d'intronisation de Léon XIV devrait se tenir dans le courant de la semaine prochaine sur la place Saint-Pierre, où sont d'ordinaire présents des chefs d'Etat et de gouvernement étrangers.



Durant cette célébration, régie par l'Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romae episcopi ("Rituel pour le début du ministère pétrinien de l'évêque de Rome", promulgué par Benoît XVI), il recevra les symboles du pouvoir papal, de l'imposition du pallium à la remise de l'anneau du pêcheur.



Le pallium est un ornement tissé de laine blanche, composé de deux bandes brodées de six croix noires, que le pape et les évêques portent lors de grandes célébrations. Il est le symbole de l'unité de l'Eglise et du rôle pastoral de l'évêque.



L'anneau du pêcheur est un autre symbole fort du pouvoir pontifical, qui servait autrefois à sceller les documents. Il est rendu inutilisable après la mort de chaque pape.



Après cette cérémonie à Saint-Pierre, le pape devrait se rendre les jours suivants dans les autres basiliques pontificales de Rome: Saint-Paul-hors-les-murs, Sainte Marie Majeure (dédiée à la Vierge et où est inhumé François), et enfin Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de la Ville éternelle où il prendra possession symboliquement du diocèse de Rome.





- Son premier voyage?



Le choix de la destination du premier voyage du pape sera observé avec grande attention, dans la mesure où il donnera une indication supplémentaire sur la direction qu'il entend donner à son pontificat.



Son prédécesseur François avait prévu de se rendre en Turquie fin mai pour le 1.700e anniversaire du Concile de Nicée, un important évènement œcuménique. Léon XIV pourrait donc décider d'y faire son premier déplacement à l'étranger.



En 2013, François avait surpris en choisissant comme premier déplacement la petite île italienne de Lampedusa, porte d'entrée des migrants africains en Europe, où il avait fustigé "la mondialisation de l'indifférence". La défense des migrants avait été ensuite l'un des piliers de son pontificat.