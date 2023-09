Les premiers mots de Amadou Bâ après sa désignation comme candidat de Benno: « Je m’engage résolument dans le sillage du Président Macky Sall…»

Le Premier ministre et désormais candidat de la grande majorité présidentielle a déclaré être prêt à s’inscrire dans cette dynamique du Président Macky Sall. « Je remercie profondément le président de la République, S.E M. Macky SALL , président de notre grande coalition et m’engage dans son sillage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal Émergent » réitère Amadou Bâ dont la candidature a été portée hier par la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar.





Dans un post sur sa page Facebook, le candidat désigné de Benno Bokk Yakaar invite à l’inclusion, la solidarité et l’engagement pour continuer la marche vers d’autres victoires : « J’accepte avec honneur et humilité le choix porté sur ma personne » dira l’actuel Premier ministre qui lance un appel à ses camarades de l’APR, de la coalition BBY, aux sympathisants et à tous les sénégalais qui croient aux valeurs de la République à s’unir pour la poursuite et l’accélération de la marche de notre pays vers l’émergence.