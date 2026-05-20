« Soutien caché à Macky Sall » : Thierno Lô dans le viseur de la Sûreté urbaine après des déclarations explosives sur Mary Teuw Niane

L’affaire prend une tournure judiciaire sensible. Une enquête a été ouverte contre Thierno Lô à la suite de propos jugés diffamatoires visant Mary Teuw Niane. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’ancien ministre est poursuivi pour des faits présumés de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.



Au cœur du dossier : des déclarations attribuées à Thierno Lô lors d’une émission télévisée largement relayée sur les réseaux sociaux. L’ancien ministre sous le régime de Abdoulaye Wade aurait affirmé que Mary Teuw Niane se serait discrètement rapproché de Macky Sall afin de lui apporter son soutien dans sa campagne pour le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.



Des propos que le ministre directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye considère comme extrêmement graves.



D’après L’Observateur, Mary Teuw Niane estime que ces accusations portent atteinte à son honneur et risquent de jeter le discrédit sur ses fonctions au sommet de l’État. Le plaignant soutient également que les affirmations de Thierno Lô sont totalement dénuées de fondement.



Dans le cadre de la procédure, Mary Teuw Niane a déjà été entendu par les enquêteurs et aurait clairement exprimé sa volonté de voir la justice faire toute la lumière sur cette affaire.



À la suite d’un soit-transmis du parquet de Dakar, la Sûreté urbaine a officiellement ouvert des investigations. C’est dans ce contexte que Thierno Lô a été convoqué hier devant les enquêteurs pour être auditionné.



Mais selon L’Observateur, l’audition de l’ancien ministre n’a finalement pas eu lieu. Elle a été reportée en raison du décès d’un proche parent de Thierno Lô.