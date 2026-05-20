Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS) : Le ministre de la jeunesse interdit le cumul des mandats

En complément des dispositions de l'arrêté fixant les modalités du processus électoral des instances du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal, le ministère de la jeunesse et des Sports à travers une circulaire qui a pour objet de préciser les règles applicables en matière de cumul des mandats des conseillers élus, informe que tout conseiller ou conseillère élu (e) en qualité de titulaire au sein d'une collectivité territoriale ne peut détenir simultanément un mandat de titulaire à un niveau différent de représentation.







Il ajoute dans sa circulaire qu’en cas de cumul constaté, le mandat concerné est automatiquement attribué au suppléant régulièrement désigné conformément aux dispositions en vigueur.







Toutefois, l'élection ou la désignation d'un conseiller ou d’une conseillère en qualité de suppléant à un niveau supérieur d'une représentation n'entraine pas la perte de son mandat de titulaire détenu à un niveau inférieur.

