Asse Dione encore dans la tourmente : le chanteur religieux extrait de prison et auditionné pour une nouvelle affaire d’Escroquerie au visa

Le chanteur religieux Asse Dione, déjà cité dans une affaire judiciaire retentissante liée au dossier impliquant Pape Cheikh Diallo et compagnie, fait de nouveau face à de sérieux ennuis avec la justice.



Selon les informations rapportées par le quotidien Libération , le chanteur a été extrait de prison par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar avant d’être placé en garde à vue pour des faits présumés d’escroquerie au visa.



Alors qu’il se trouve déjà sous mandat de dépôt dans une autre procédure, cette nouvelle affaire vient davantage compliquer sa situation judiciaire.



D’après les éléments de l’enquête, Asse Dione aurait approché deux candidats au voyage en leur faisant croire qu’il disposait d’une agence spécialisée dans les démarches migratoires. Il leur aurait ainsi promis un départ vers les États-Unis en transitant par le Nicaragua, un itinéraire souvent emprunté par certains migrants clandestins en quête du rêve américain.



Pour concrétiser ce projet, les deux victimes présumées auraient versé une avance totale estimée à 2,3 millions de francs CFA. Mais selon les plaignants, le voyage promis n’a jamais vu le jour.



Face aux enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, le chanteur religieux n’aurait pas contesté les accusations. Toujours selon Libération, il aurait reconnu les faits tout en proposant un remboursement échelonné des sommes perçues.



Cette reconnaissance partielle pourrait toutefois ne pas suffire à éviter de nouvelles poursuites judiciaires. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue exacte des faits et à savoir si d’autres victimes potentielles existent dans ce dossier.



Asse Dione devrait être présenté une nouvelle fois devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye ce jeudi, dans une affaire qui risque d’alourdir davantage son passif judiciaire.