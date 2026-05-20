Dialogue national : L’APR rejette la main tendue du Président Bassirou Diomaye Faye


Dialogue national : L’APR rejette la main tendue du Président Bassirou Diomaye Faye

L’Alliance Pour la République (APR) ne participera pas aux consultations nationales annoncées par le Président Bassirou Diomaye Faye, prévues du 21 au 31 mai 2026. Dans un communiqué publié ce lundi par son Secrétariat Exécutif National, le parti de l’ancien président Macky Sall dénonce un processus qu’il juge exclusif et contraire aux traditions républicaines du dialogue au Sénégal.

 

L’APR reproche au chef de l’État d’avoir délibérément ignoré les partis politiques et coalitions, pourtant considérés comme des acteurs incontournables de la vie publique nationale. Le parti déplore également l’absence de termes de référence clairs, soulevant des questions sur l’agenda, le ciblage des participants et les finalités réelles de ces rencontres. Cette démarche, estime-t-il, rompt avec une tradition de dialogue républicain, transparent et inclusif, respectée depuis dix ans.

 

Sur le plan juridique, l’APR soutient que le format retenu est très largement en deçà des dispositions du décret de 2016 portant création du comité de pilotage du dialogue national, lequel consacre le 28 mai comme journée officielle du dialogue national.

 

Ainsi, le parti annonce une position nette et sans équivoque : aucun mandataire de l’APR ne prendra part à ces consultations. Un boycott qui prive le processus d’une force d’opposition majeure et pourrait en fragiliser la représentativité.

Autres articles
Mercredi 20 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Flottille de Gaza : Arrivée en Turquie des premiers militants expulsés par Israël

Flottille de Gaza : Arrivée en Turquie des premiers militants expulsés par Israël - 21/05/2026

Tête à tête avec le Président de la République : Amadou Ba livre le contenu des échanges…

Tête à tête avec le Président de la République : Amadou Ba livre le contenu des échanges… - 21/05/2026

Consultations présidentielles : Amadou Bâ, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye reçus ce matin au Palais de la République

Consultations présidentielles : Amadou Bâ, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye reçus ce matin au Palais de la République - 21/05/2026

Amadou Bâ répondant au dialogue : « Je serai présent avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation »

Amadou Bâ répondant au dialogue : « Je serai présent avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation » - 21/05/2026

Préparatifs de la Tabaski à Thiès : faible affluence dans les foirails, les clients se font désirer

Préparatifs de la Tabaski à Thiès : faible affluence dans les foirails, les clients se font désirer - 21/05/2026

Consultations nationales : Idrissa Seck décline l’invitation du Président Diomaye

Consultations nationales : Idrissa Seck décline l’invitation du Président Diomaye - 21/05/2026

Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération

Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération - 21/05/2026

NÉCROLOGIE - Touba en deuil avec le décès de Serigne Abdourahmane Fall, petit fils de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou

NÉCROLOGIE - Touba en deuil avec le décès de Serigne Abdourahmane Fall, petit fils de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou - 21/05/2026

Bracelet électronique à Rebeuss : le cas troublant de Pape Malick Ndour embarrasse l’administration pénitentiaire

Bracelet électronique à Rebeuss : le cas troublant de Pape Malick Ndour embarrasse l’administration pénitentiaire - 21/05/2026

Asse Dione encore dans la tourmente : le chanteur religieux extrait de prison et auditionné pour une nouvelle affaire d’Escroquerie au visa

Asse Dione encore dans la tourmente : le chanteur religieux extrait de prison et auditionné pour une nouvelle affaire d’Escroquerie au visa - 21/05/2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 20 Mai 2026

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 20 Mai 2026 - 20/05/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 20 MAI 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 20 MAI 2026 - 20/05/2026

Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS) : Le ministre de la jeunesse interdit le cumul des mandats

Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS) : Le ministre de la jeunesse interdit le cumul des mandats - 20/05/2026

[Reportage] Tabaski 2026 : les teinturiers de la Sodida impactés par la cherté du bazin et le conflit au Mali

[Reportage] Tabaski 2026 : les teinturiers de la Sodida impactés par la cherté du bazin et le conflit au Mali - 20/05/2026

1 090 arrestations, 35 milliards saisis, 600 dossiers en instruction: la grande offensive du Pool judiciaire financier

1 090 arrestations, 35 milliards saisis, 600 dossiers en instruction: la grande offensive du Pool judiciaire financier - 20/05/2026

« Soutien caché à Macky Sall » : Thierno Lô dans le viseur de la Sûreté urbaine après des déclarations explosives sur Mary Teuw Niane

« Soutien caché à Macky Sall » : Thierno Lô dans le viseur de la Sûreté urbaine après des déclarations explosives sur Mary Teuw Niane - 20/05/2026

Harcèlement, recrutements présumés et partouzes : ce que révèlent les auditions dans le dossier de Linguère impliquant Ndiaga Seck

Harcèlement, recrutements présumés et partouzes : ce que révèlent les auditions dans le dossier de Linguère impliquant Ndiaga Seck - 20/05/2026

Évasion digne d’un film à Abass Ndao : « Mara milliardaire » saute par la fenêtre des toilettes avant d’être rattrapé à la Gueule-Tapée

Évasion digne d’un film à Abass Ndao : « Mara milliardaire » saute par la fenêtre des toilettes avant d’être rattrapé à la Gueule-Tapée - 20/05/2026

Affaire de Linguère : Les réseaux sociaux, terrain de recrutement d’un réseau sexuel structuré

Affaire de Linguère : Les réseaux sociaux, terrain de recrutement d’un réseau sexuel structuré - 20/05/2026

Soupçonné d'avoir tué son père, le fils du fondateur de Mango placé sous contrôle judiciaire

Soupçonné d'avoir tué son père, le fils du fondateur de Mango placé sous contrôle judiciaire - 20/05/2026

Code électoral : « Le président de la République a promulgué un faux texte » ( Tafsir Thioye, député Non-inscrit)

Code électoral : « Le président de la République a promulgué un faux texte » ( Tafsir Thioye, député Non-inscrit) - 19/05/2026

Questions d’actualité : Le Premier Ministre attendu à l’Assemblée ce vendredi

Questions d’actualité : Le Premier Ministre attendu à l’Assemblée ce vendredi - 19/05/2026

Des messages, un téléphone et des aveux : comment Ndiaga Seck a craqué

Des messages, un téléphone et des aveux : comment Ndiaga Seck a craqué - 19/05/2026

20 kilos de graines de chanvre sur une moto : le récit incroyable de Bacary Djiba…“C’était pour mes poussins”

20 kilos de graines de chanvre sur une moto : le récit incroyable de Bacary Djiba…“C’était pour mes poussins” - 19/05/2026

Jaxaay : un boutiquier accusé d’abus sur un garçon de 7 ans

Jaxaay : un boutiquier accusé d’abus sur un garçon de 7 ans - 19/05/2026

Accident à Pikine : Un « Ndiaga Ndiaye » se renverse au rond-point EDK, plusieurs blessés

Accident à Pikine : Un « Ndiaga Ndiaye » se renverse au rond-point EDK, plusieurs blessés - 19/05/2026

Le «vice» de Ndiaga Seck rattrapé par les algorithmes: Comment Facebook a fait tomber un réseau de drague clandestin à Louga

Le «vice» de Ndiaga Seck rattrapé par les algorithmes: Comment Facebook a fait tomber un réseau de drague clandestin à Louga - 19/05/2026

Voyages, réservation, conciergerie: la plateforme téranguest lancée...

Voyages, réservation, conciergerie: la plateforme téranguest lancée... - 18/05/2026

Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA

Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA - 18/05/2026

«NÉKHONE NAA DÉMBEU» , «NAME NA SA AFFAIRE BII…» : Ndiaga Seck au cœur d’un vaste réseau présumé de dépravation des mœurs

«NÉKHONE NAA DÉMBEU» , «NAME NA SA AFFAIRE BII…» : Ndiaga Seck au cœur d’un vaste réseau présumé de dépravation des mœurs - 18/05/2026

RSS Syndication