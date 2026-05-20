1 090 arrestations, 35 milliards saisis, 600 dossiers en instruction: la grande offensive du Pool judiciaire financier

La traque des biens mal acquis atteint une intensité rarement observée au Sénégal. Selon un dossier détaillé publié par le quotidien L’Observateur, le Pool judiciaire financier (PJF) s’impose désormais comme la principale arme de l’État dans la lutte contre la délinquance économique et financière.



Créée par la loi n°2023-15 du 2 août 2023 et installée officiellement en septembre 2024, cette juridiction spécialisée, qui a remplacé la défunte Cour de répression de l’enrichissement illicite, affiche déjà des résultats jugés spectaculaires.



D’après L’Observateur, en moins de deux ans d’activité, le PJF a procédé à 1 090 arrestations et traité environ 600 dossiers transmis aux cabinets d’instruction, marquant ainsi une montée en puissance rapide de la répression des crimes financiers.



Une machine judiciaire alimentée par les rapports des grandes institutions de contrôle



Au cœur de cette dynamique, plusieurs organes de contrôle jouent un rôle déterminant. Le PJF s’appuie notamment sur les rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, de l’Inspection générale d’État ainsi que de la Cour des comptes du Sénégal.



Selon les informations recueillies par L’Observateur, pas moins de 55 rapports de la CENTIF ont été transmis aux juges d’instruction, accompagnés de neuf rapports de l’OFNAC et neuf de l’IGE, dont une partie déjà en phase d’enquête ou d’instruction.



Des chiffres vertigineux : milliards saisis, biens gelés et patrimoine sous surveillance



Mais ce sont surtout les montants en jeu qui illustrent l’ampleur de cette offensive judiciaire.



Toujours selon L’Observateur, les saisies et cautionnements en numéraire dépassent les 35 milliards de FCFA. À cela s’ajoutent 3,9 milliards FCFA de cautionnements en nature, composés notamment de six immeubles bâtis.



Le PJF a également mis la main sur 115 véhicules, ainsi qu’une vingtaine de titres fonciers représentant plus de 200 hectares. Plusieurs parcelles, appartements et autres biens immobiliers sont également concernés par des mesures de saisie conservatoire.



Dans le viseur de la justice figurent également des biens atypiques : pirogues, moteurs de pirogues utilisés dans des réseaux liés à l’émigration clandestine, ainsi que divers équipements électroniques.



Une justice financière en pleine montée en puissance



Pour les autorités judiciaires, cette montée en puissance traduit une volonté claire de renforcer la reddition des comptes. Mais elle pose également un défi de taille : celui des moyens humains.



Toujours selon L’Observateur, le PJF plaide pour le renforcement de ses effectifs, notamment par le recrutement d’assistants spécialisés et la mise en place d’une unité d’enquête dédiée, afin d’accélérer le traitement des dossiers.



Dans cette logique, la formation continue des acteurs impliqués apparaît également comme une nécessité face à une criminalité financière de plus en plus complexe et évolutive.

