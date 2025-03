Les hausses de production à venir de l'Opep+ font chuter le pétrole

Les cours du pétrole dévissent mardi à cause de la décision de l'Opep+ de maintenir son calendrier de hausse progressive de production à partir du mois d'avril, quelques semaines après la pression du président américain à l'encontre du cartel pour faire baisser les prix.



Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, perd 1,45% à 70,58 dollars, un plus bas depuis octobre.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en avril, chute de 1,20% à 67,55 dollars.



"Compte tenu des fondamentaux sains et des perspectives positives du marché", les membres de l'Opep+ "ont réaffirmé leur décision, convenue le 5 décembre 2024, de procéder à un retour progressif et flexible des coupes volontaires de 2,2 millions de barils quotidiens à partir du 1er avril 2025", a annoncé le cartel lundi soir dans un communiqué.



Pourtant, la réintroduction de barils sur le marché par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) "marque un changement dans le comportement" de l'organisation, qui avait jusqu'alors repoussé l'échéance "dès que le Brent s'affichait sous la barre des 75 dollars", expliquent Helge André Martinsen et Tobias Ingebrigtsen de DNB.



"Nous nous attendons à ce que le Brent passe sous la barre des 70 dollars si l'Opep+ ne change pas rapidement de cap", affirment les analystes.



La réintroduction de barils sur le marché concerne précisément huit membres au sein du groupe : Arabie saoudite, Russie, Irak, Emirats arabes unis, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman.



Selon Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management, "la Russie a probablement joué un rôle clé dans cette augmentation de la production".



Pour Vladimir Poutine, la signature d'un accord qui lui est "favorable en Ukraine" est la priorité, soutient Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB, favorisant l'alignement russe avec la volonté de Donald Trump de faire baisser le prix du pétrole.



Donald Trump qui veut "forer à tout-va" pour faire chuter le prix de l'énergie, avec l'objectif affiché de lutter contre l'inflation, avait invité le cartel à augmenter sa production en déclarant à l'occasion du forum de Davos le 23 janvier dernier : "Je vais demander à l'Arabie saoudite et à l'Opep de baisser le coût du pétrole."



Des négociations sur l'Ukraine entre la Russie et les Etats-Unis se sont d'ailleurs déroulées à Riyad, réunissant les trois plus grands producteurs de pétrole, où ils ont sans doute "discuté de politique et d'énergie et de ce qui est le plus important pour chacun d'entre eux", suggère M. Schieldrop.



Par ailleurs, la guerre commerciale lancée par Donald Trump, avec l’introduction mardi de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, fait craindre aux analystes un ralentissement économique défavorable à la demande de pétrole, ce qui renforce la tendance baissière de l'or noir.