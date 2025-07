Les avocats de Badara Gadiaga dénoncent une "violation grave des droits de la défense"

Le collectif d'avocats de M. Badara Gadiaga a fermement dénoncé ce samedi 12 juillet 2025 l'interdiction qui leur a été faite de rencontrer leur client à la police centrale. Selon les avocats, des "instructions fermes" ont été données par le Commissaire central pour qu'aucune visite ne soit autorisée pour M. Gadiaga, y compris celle de ses conseillers juridiques.



Dans un communiqué, le pool d'avocats a qualifié ce comportement de "rétrograde" et d'inacceptable dans un État de droit. Ils ont exprimé de vives craintes concernant les conditions de détention de leur client, n'ayant eu aucune nouvelle de lui depuis vendredi soir.



Le collectif a souligné que cette situation alarmante constitue une grave violation des droits de la défense, une "atteinte grave à la dignité humaine" et une "méconnaissance de la présomption d'innocence". Pour les avocats, cette entrave manifeste à l'exercice de leur profession est une "vaine tentative de museler la DÉFENSE", qu'ils entendent dénoncer avec la "dernière énergie".



Le collectif des avocats de Badara Gadiaga a réaffirmé son engagement à défendre sans concession des valeurs fondamentales telles que la dignité humaine, la liberté et la présomption d'innocence, pour la sécurité de tous les Sénégalais et des personnes résidant sur le territoire national. Ils ont insisté sur le fait que la Défense est "absolue à toutes les étapes de la procédure" et qu'elle "sera toujours debout pour tous".