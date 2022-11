Les Chambres de Métiers enrôlent Sénégal numérique SA pour la digitalisation du secteur de l’artisanat

Dans le cadre du projet Doolel Admin, un Atelier d’échanges s’est ouvert ce mercredi à Ndangane (Fatick) à l’initiative de Sénégal numérique SA et de l’Union Nationale des chambres de métiers du Sénégal sur la digitalisation.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Papa Amadou Ndiaye, en présence du Directeur général de Senum SA, Cheikh Bakhoum, du Président de l’Union nationale des Chambres de Métiers du Sénégal et du représentant de la GIZ (coopération allemande) qui a financé ce projet.

Les échanges ont porté entre autres sur les possibilités de collaboration entre Senum SA à travers ses espaces Sénégal Services et les Chambres de Métiers en vue d’une digitalisation des procédures de ces dernières.

Les deux entités ont d’ailleurs, avant le démarrage des travaux, signé une convention de partenariat devant le ministre de l’Artisanat qui a marqué ses innombrables attentes vis-à-vis de la digitalisation du secteur.

Le Directeur général de Senum SA s’est quant à lui félicité de l’engagement du ministre et des chambres des métiers qui ont compris les enjeux du numérique...