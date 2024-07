Législatives: pour Mélenchon, "le Premier ministre doit s'en aller", le NFP doit "gouverner"

Jean-Luc Mélenchon a appelé dimanche le Premier ministre Gabriel Attal à "s'en aller" et estimé que le président avait "le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner", à l'issue du second tour des élections législatives.



"Notre peuple a clairement écarté la solution du pire", a lancé M. Mélenchon, estimant qu'"aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable" et refusant "d'entrer dans des négociations" avec le parti présidentiel.