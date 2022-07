Législatives et violences à Guédiawaye : les leaders de BBY déplorent l'acte d'Ameth Aïdara et compte porter plainte...

Guédiawaye a enregistré le premier incident des joutes électorales de ce 31 juillet. Selon les leaders de la coalition BBY, Ameth Aïdara et ses garde-corps ont forcé le barrage jusqu'à blesser un de leurs militants qui siégeaient dans son bureau.



Un acte très déplorable pour les leaders de la coalition BBY Guédiawaye. « Je déplore avec la dernière énergie les violences notées...et le maire de ville Ameth Aïdara est l'acteur de ces violences », a déclaré, le Maire Mor Woré Sarr.



« C’est indigne et je le déplore... j'appelle le maire Ameth Aïdara de revenir à la raison, nous avons battu campagne et aujourd'hui nous attendons les résultats... », a-t-il décliné.



Il terminera par annoncer qu'ils porteront plainte contre le maire de la ville de Guédiawaye Ameth Aïdara.