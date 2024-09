Législatives 2024: La coalition "And ci Kooluté nguir Senegal" de Abdou Karim Sall a déposé sa caution à la CDC

En prélude aux prochaines élections législatives, prévues le 17 novembre 2024, certains candidats ont déjà déposé leur caution de 15 millions à la Caisse de Dépôts et Consignations. La coalition "And ci Koolutè nguir Sénégal (AKS) de l’ancien Ministre et maire de Mbao, Abdou Karim Sall a déposé, ce mercredi 25 septembre sa caution à la CDC, informe une note reçue à la rédaction de Dakaractu.