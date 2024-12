Légère hausse des prix à la consommation : Les tendances décryptées

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), publié par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), révèle une hausse de 0,4 % en octobre 2024 par rapport au mois précédent. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par des variations contrastées entre les différentes catégories de biens et services.



Les facteurs principaux de la hausse



Deux secteurs dominent cette hausse :



1. Les services d’enseignement, dont les prix ont grimpé de 2,1 % en lien avec la revalorisation des frais scolaires pour la rentrée 2024-2025.





2. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, qui augmentent de 0,8 % en raison de la hausse notable des légumes frais en feuilles (+9,3 %), des poissons frais (+8,6 %) et des pains (+3,1 %).



Ces augmentations ont toutefois été en partie compensées par des baisses dans d’autres secteurs :



Les services de communication ont enregistré une diminution significative de 1,7 %.



Les loisirs et la culture ont connu un léger repli de 0,5 %.



Les transports ont également baissé de 0,3 %, principalement en raison de la baisse des tarifs aériens.





Une comparaison annuelle contrastée



Malgré cette hausse mensuelle, les prix ont reculé de 0,2 % par rapport à octobre 2023. La baisse de 1,1 % des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » est le principal facteur de cette diminution annuelle, soulignant une amélioration relative du pouvoir d’achat pour certains produits de base.