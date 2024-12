Le vigile, la diva et le faux policier : L’incroyable arnaque de la VDN-3

La VDN-3, artère bien connue de Dakar, a récemment été le théâtre d’une affaire hors du commun, mêlant ruse, fausse identité et extorsion. L’Observateur lève le voile sur les agissements d’Antoine Léandre Guèye, un vigile de 30 ans, qui s’est métamorphosé en faux policier pour dépouiller les usagers de cette voie. Retour sur une opération audacieuse qui l’a conduit droit en prison.







Du vigile discret au faux agent redoutable







Natif de Bargny et vigile de profession, Antoine Léandre Guèye était chargé de la sécurité à la résidence d’une célèbre diva sénégalaise située à la Cité Djily Mbaye. Mais, face à des difficultés financières, il a élaboré un stratagème aussi ingénieux qu’illégal pour subvenir à ses besoins : se déguiser en agent de police et opérer sur la VDN-3, particulièrement sur le tronçon reliant Yoff aux Parcelles Assainies.







Son plan ? Exploiter la crainte naturelle des citoyens envers les forces de l’ordre. Équipé d’un arsenal impressionnant – blason de la gendarmerie, épaulettes, écussons et même des décharges électriques – il avait tout pour inspirer confiance (ou crainte) à ses victimes. Jouant son rôle avec aplomb, il organisait de faux contrôles routiers en soirée, dépouillant méthodiquement ses cibles de leurs biens.







Un piège ingénieux, un butin conséquent







Le 22 décembre, les frères Ablaye et Modou Diop tombent dans son piège. Dépossédés de leurs précieux téléphones – un iPhone et un Samsung – ils déposent plainte auprès du commissariat de l’unité 15. Les enquêteurs, intrigués par la plainte, mènent des investigations minutieuses et montent une opération pour coincer le faux agent.







Le subterfuge des limiers s’avère imparable : Antoine Léandre Guèye est pris en flagrant délit au rond-point Diamalaye. Arrêté, il est conduit au poste où il avoue tout. Il révèle alors son véritable statut : un simple vigile, loin de l’image de policier qu’il s’efforçait de projeter.







Un arsenal de supercherie







La fouille de son sac à dos a permis de découvrir son matériel : des insignes de la gendarmerie, des épaulettes, un blason et deux décharges électriques. Un attirail digne d’un véritable agent, qui avait suffi à tromper nombre de ses victimes.







Un nouvel an derrière les barreaux







Inculpé pour usurpation de fonction et extorsion de fonds, Antoine Léandre Guèye a été placé en garde à vue avant son face-à-face avec le procureur de la République. À l’issue de cette audience, il est transféré à la prison centrale de Rebeuss, où il passera les célébrations du nouvel an.







Une affaire qui en dit long







Comme le souligne L’Observateur, cette affaire illustre à la fois la créativité et les dérives qu’engendre la précarité. Antoine Léandre Guèye a su manipuler les apparences pour profiter de la méfiance générale envers les forces de l’ordre, mais son stratagème s’est finalement retourné contre lui.