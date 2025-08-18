Le pétrole suspendu aux rencontres américaines sur l'Ukraine



Les cours du pétrole ont avancé prudemment lundi, les opérateurs cherchant à évaluer les différents signaux envoyés par Washington à propos de l'Ukraine, qui pourraient avoir un impact sur les sanctions liées au pétrole russe.



Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a gagné 1,14% à 66,60 dollars.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, a pris 0,99% à 63,42 dollars.



"Pour le marché pétrolier, l'issue de la réunion de vendredi (entre les présidents russe et américain, ndlr) a été quelque peu ambiguë", commente auprès de l'AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.



"D'un côté, il ne semble pas que le président Trump ait l'intention d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. De l'autre, l'administration américaine continue d'évoquer des sanctions à l'encontre de l'Inde, en raison de ses achats importants de pétrole brut russe", relève l'analyste.



"Les principaux points du sommet" entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska vendredi "sont restés secrets", souligne Tamas Varga, analyste chez PVM.



Tout au plus Donald Trump a sommé Kiev d'accepter des concessions territoriales et évoqué la piste d'une clause de sécurité collective inspirée de l'article 5 de l'Otan, en dehors toutefois du cadre de l'Alliance atlantique, considérée par Moscou comme une menace existentielle.



"Cette guerre va se terminer", a assuré lundi le président américain à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à la Maison Blanche.



Après leur réunion bilatérale, Volodymyr Zelensky et Donald Trump seront rejoints par des dirigeants européens, venus faire bloc autour du chef de l'Etat ukrainien à Washington.



Pour l'or noir, une avancée diplomatique pourrait induire des sanctions allégées contre la Russie, y compris pour son secteur énergétique.



Une facilitation des exportations russes de brut est susceptible de plomber les cours, dans un marché déjà sujet aux craintes d'un excès d'offre.



A l'inverse, des sanctions durcies sont un facteur de hausse des cours.



Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a prévenu dimanche que Washington pourrait prendre de "nouvelles sanctions" contre Moscou en cas d'échec des pourparlers avec Kiev.