Le pétrole baisse en prévision d'une offre grandissante sur les marchés

Les cours du pétrole baissent mercredi, avec beaucoup de volatilité en séance, encore secoués par l'annonce lundi du retour dès le mois d'avril des barils de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).



Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, perd 1,15% à 70,22 dollars.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en avril, chute de 1,63% à 67,15 dollars.



Les cours du pétrole baissent car le marché digère ce qui pourrait amorcer un "changement de stratégie de l'Opep", expliquent les analystes de DNB.



Mardi, après avoir atteint son plus bas depuis septembre, passant brièvement sous la barre symbolique des 70 dollars à 69,75 dollars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord (référence de prix pour le pétrole d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient) avait fortement oscillé avant de clôturer à 71,04 dollars.



"Le dernier message de l'Opep+ est extrêmement puissant", affirme Bjarne Schieldrop, la hausse de l'offre "au moment où nous nous dirigeons vers une période d'excédent du marché pétrolier potentiellement amplifiée par les vents contraires macroéconomiques des tarifs douaniers de Trump" est un argument majeur pour un or noir moins cher.



Tout cela "indique une volatilité et une incertitude continues dans l'économie" au cours des prochains mois, soutient Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.



Et "les spéculateurs continuent de réduire leurs positions sur le marché pétrolier en raison de ces conditions volatiles", souligne Rania Gule, analyste chez XS.com.



Le plan de l'Opep+ prévoit le retour de 120.000 barils quotidiens supplémentaires par mois pendant 18 mois, auxquels il faut additionner une dérogation spéciale accordée par le cartel aux Emirats arabes unis. En avril, le groupe ajoutera donc 138.000 barils quotidiens sur le marché.



Pour les analystes de DNB, si le plan est maintenu, le Brent devrait plonger dans une fourchette de prix comprise entre 60 et 70 dollars et l'offre excédentaire pourrait s'accumuler.