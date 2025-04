Le monde entier a dit adieu au pape François: retour sur des funérailles grandioses

Une marée d’au moins 250.000 fidèles a déferlé samedi matin place Saint-Pierre, remplie à craquer pour les funérailles au cérémonial grandiose du pape François, qui ont eu lieu en présence d’un aréopage de chefs d’Etat et de têtes couronnées. Le cercueil du pape est ensuite arrivé samedi en milieu de journée à la basilique Sainte Marie Majeure de Rome, où il sera inhumé dans l’intimité. La procession dans les rues de Rome aura duré un peu moins de quarante minutes.

Retour sur le déroulé:

• 10h: La messe d’enterrement s’est tenue place Saint-Pierre. Elle a duré environ deux heures, avec la participation de 224 cardinaux et 750 évêques et prêtres. Le cercueil de bois et de zinc était déposé sur le parvis de la basilique, devant l’autel.