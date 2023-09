Le khalife de Médina Baye au président Macky Sall. " Vous nous avez fait vos adieux, mais nous sommes tous tristes".

Le khalife de Médina Baye a exprimé son contentement d'avoir reçu le chef de l'État et sa délégation, en cette veille de Gamou.



" Vous nous avez fait vos adieux, mais nous sommes tous tristes. Nous aurions souhaité vous voir toujours parmi nous", a indiqué le guide religieux.



Poursuivant, il a salué les efforts du Président Macky Sall dans la paix et la stabilité du pays. " Vous aimez votre pays et vous l'avez montré de par votre posture et votre engagement dans la voie de l'émergence et du développement".



" Le Sénégal fait partie des 4 pays qui sont au devant de la scène dans la maîtrise du coran... Alors nous devons continuer à investir davantage dans ce domaine non sans oublier l'agriculture, la pêche etc", a ajouté Serigne Mahi Niass.



Il a terminé son discours en priant pour le Sénégal et le monde...