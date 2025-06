Le journaliste-chroniqueur Bachir Fofana convoqué à la Cybersécurité

Le chroniqueur Bachir Fofana a annoncé sur sa page Facebook sa convocation à la Division spéciale de cybersécurité ce mercredi 25 juin 2025, à 10h. "J'ai reçu une convocation de la Division spéciale de cybersécurité pour aujourd'hui à 10h pour affaire me concernant. J'en saurais davantage une fois sur place. Mais en attendant, souriez!! La vie est trop courte pour ne pas être heureux!!", a-t-il écrit.



Selon le journal Libération, cette convocation fait suite à une plainte déposée par le président de l'Assemblée Nationale, via son avocat Me Bamba Cissé. Les raisons précises de cette plainte ne sont pas encore détaillées.