Le footballeur le plus riche du monde joue à… Leicester

Membre de l'équipe réserve de Leicester, Faiq Bolkiah est le footballeur le plus riche du monde. Il est en effet le neveu du sultan de Brunei, dont la fortune est estimée à 17,6 milliards d'euros.



Le joueur le plus riche du monde? Facile, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi! Raté. Le footballeur qui a le moins à se soucier de son compte en banque s'appeler Faiq Bokiah et évolue avec la réserve de Leicester. Le jeune homme de 19 ans n'est autre que le neveu du sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, à la fortune colossale, estimée à 17,6 milliards d'euros.



Passé par Southampton, Arsenal et Chelsea, Faiq Bokiah a signé trois ans à Leicester en 2016. "Mes parents m'ont toujours soutenu dans mon rêve de devenir footballeur professionnel, confie celui qui est aussi le capitaine de la sélection de Brunei, dans des propos rapportés par The Sun. Ils m'ont entraîné pendant mon enfance, à la fois sur le plan mental et physique. Je peux donc affirmer qu'ils m'ont servi de modèle."



Michael Jackson à l'anniversaire de son père



Frère du sultan, le père de Faiq Bokiah a aussi un beau petit pactole à sa disposition. Dans son "garage", on compterait près de 2300 voitures, dont des Bentley et des Ferrari. Et pour fêter son 50e anniversaire, il avait réussi à faire venir Michael Jackson, contre un chèque de 14 millions d'euros. De quoi rendre jaloux "CR7".