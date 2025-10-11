Le Sénégal malade de son silence : urgence d’un sursaut collectif Par Adama Sow

Il ya un sujet où le Sénégal traverse un moment critique silencieux, presque invisible, mais redoutable. La Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a déjà fait 140 victimes, dont 18 décès confirmés. À Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Matam, Louga, Fatick… le virus progresse, lentement mais sûrement.

Pourtant, l’indifférence gagne là où l’urgence devrait unir. Les médias en parlent à peine, les réseaux sociaux détournent le regard et le mutisme s’installe là où la mobilisation devrait rugir.



Aujourd’hui, je me pose beaucoup de questions : où sont nos élans collectifs d’hier ?où sont passés les messages d’unité nationale, les voix des artistes, les imams, les prêtres, les sportifs, les leaders communautaires qui avaient porté l’espoir et la discipline pendant le Covid-19 ?

Aujourd’hui, c’est une autre bataille sanitaire, plus sournoise, qui s’annonce. Et notre plus grande faiblesse n’est pas le virus : c’est le silence. La fièvre de la Vallée du Rift est un danger sous-estimé chez nous, avec une communication tatillonne.



Comment comprendre qu’une épidémie qui a déjà emporté des vies dans plusieurs régions du pays ne suscite ni campagne nationale de prévention, ni mobilisation sociale visible ?

Comment admettre qu’en 2025, alors que nous avons appris tant du Covid-19, le déficit de communication et de sensibilisation reste abyssal ?

Les populations rurales, les éleveurs, les familles riveraines du fleuve Sénégal, premières exposées, manquent d’informations vitales : sur la transmission, la protection, la surveillance animale et humaine. Ce déficit d’information est un danger sanitaire, mais aussi un échec collectif.



Je crois qu’il est temps d’agir, maintenant. J’appelle les plus hautes autorités de la République, les gouverneurs, les élus, les forces de défense, les artistes, les guides religieux, les fédérations sportives, les associations de femmes et de jeunes à s’unir dans un même élan patriotique, apolitique et humain.

Ce combat ne se gagnera pas dans les bureaux, mais dans les villages, les écoles, les radios communautaires, les mosquées, les marchés, les stades et les foyers.



Nous avons les outils, les relais et l’expérience du Covid-19.

Nous avons les communicateurs traditionnels, les relais de santé, les imams, les journalistes, les rappeurs, les influenceurs, les chefs coutumiers.

Ce qu’il nous manque, c’est l’étincelle du sursaut national. Le Sénégal a toujours su transformer la peur en courage collectif.

De la résilience du peuple de Saint-Louis face aux inondations, à la dignité des soignants pendant la pandémie, notre nation a prouvé qu’elle savait se lever ensemble.



Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas attendre que la FVR devienne un drame national pour réagir.

La santé publique n’est pas l’affaire d’un ministère. Elle est la responsabilité morale et patriotique de chacun.

Ce texte est un cri. Un cri d’alerte et d’amour pour notre pays.

Nous ne pouvons plus nous permettre d’apprendre les chiffres d’hier dans les communiqués du lendemain.

Nous devons déclencher une riposte coordonnée, visible et fédératrice, à la hauteur de la menace.

Car derrière chaque chiffre, il y a un visage. Derrière chaque “cas confirmé”, il y a une famille.

Et derrière chaque silence, il y a une vie qu’on aurait pu sauver. Il est encore temps. Que le Sénégal se souvienne de ce qu’il sait faire de mieux :

se rassembler, se protéger, et vaincre ensemble.

Monsieur le Président de la République, Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, le pays attend un signal fort de votre leadership pour faire face à cette urgence sanitaire. Nous avons besoin d’une parole nationale, d’une coordination gouvernementale forte, d’un plan d’action mobilisateur pour redonner espoir, confiance et responsabilité à chaque citoyen. L’histoire retiendra la manière dont nous aurons réagi collectivement à cette épreuve.

Faisons du Sénégal un exemple de vigilance et de solidarité.