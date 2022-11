Le Sénégal a le plus faible de taux de pauvreté dans la sous-région selon une étude de l’ANSD

Le Sénégal a le plus faible taux de pauvreté dans la zone UEMOA. C’est ce qui est ressorti d’une étude entre 2011 et 2018 de l’Agence Nationale de Statistique et de la Démographie (ANSD), exploité et présenté par le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent (BOS) ce 23 novembre 2022 dans un hôtel de la place. Selon ce rapport qui a été fait entre 2011 et 2018 et intitulé « étude sur la transition dans la pauvreté et les inégalités de revenus au Sénégal », le taux de pauvreté du pays est de 37.8% et 5% de Sénégalais sont sortis de la pauvreté. Et selon le directeur de l’ANSD, ces données positives qu’a le Sénégal par rapport aux autres pays de la zone UEMOA, n’est rien d’autre que le résultat de la « répartition des revenus. En terme de culture, le Sénégal est dans une société de partage des revenus, il y’a personne au Sénégal qui ne partage pas son salaire.»

En effet, l’objectif de cette enquête était d’obtenir des données qui permettent de savoir comment un Sénégalais entre et ressort dans la pauvreté. Ainsi, les données de cette étude ont été obtenues à partir d’enquêtes auprès des mêmes ménages allant de la période 2011-2018. À cet effet, les résultats de l’enquête révèlent que la proportion de la population sortant dans la pauvreté est supérieure à celle basculant dans la pauvreté respectivement de 5.53 % et 0.19 %. Dans cette étude que le BOS a exploité et mis à disposition par l’ANSD, il est ressorti qu’en 2018 selon les chefs de ménage, les familles dirigées par les femmes sont les moins pauvres, 12 % en milieu urbain et 38 % en zone rurale et respectivement 23 % et 56 % pour les ménages gérés par les hommes.

Par rapport au milieu de résidence, la pauvreté est plus accentuée en milieu rural (61 % contre 35.7 % pour le milieu urbain). En ce qui concerne le niveau de pauvreté par région, il ressort de l’analyse que les régions de Sédhiou (65,6 %), Kédougou (61,9 %), Tambacounda (61,9 %), Kolda (56,6 %), Kaffrine (53,0 %) et Ziguinchor (51,1 %) sont les plus touchées par la pauvreté. Par opposition, la région de Dakar 9 % et la région de Thiés 34 % sont les moins touchées du pays.

Le nombre de pauvres au Sénégal est passé de 6 300 000 entre 2001 et 2011 à 6 032 056 entre 2011 et 2019 toujours selon ce document. Mais avec les pandémies de la covid-19 et la crise Ukrainienne qui ont fortement impacté les ménages au Sénégal, est ce qu’il ne faudrait-il pas mettre à jour ces données pour une meilleure vue d'ensemble de la pauvreté dans le pays ?