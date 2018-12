Le Premier Ministre à Washington le 10 décembre 2018 pour la signature du second Compact entre le Sénégal et les Etats Unis

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne sera à Washington D.C. le Lundi 10 décembre 2018 pour la cérémonie de signature du second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour le Sénégal.



La signature de cet Accord de Don, d’un montant de 600 millions de dollars dont une subvention de MCC de 550 millions de dollars et une contribution du Gouvernement du Sénégal de 50 millions de dollars, fait suite à l’approbation du Programme Compact du Sénégal par le Conseil d’Administration du MCC le 07 novembre 2018.



Le second Compact du Sénégal permettra de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté à travers des investissements qui feront de l’électricité un service accessible à tous et au moindre coût pour les ménages et les entreprises.



Déclaré éligible à formuler un second Compact en décembre 2015, le Sénégal a mis en place l’Unité de Formulation et de Coordination du Second Programme MCA-Sénégal (UFC MCA-Sénégal) qui a identifié, à travers une démarche scientifique et inclusive, les projets susceptibles d’adresser la contrainte majeure au développement et à la croissance portant sur « le coût élevé de l’énergie et le faible accès à l’électricité en milieux rural et périurbain ».



Le second Programme MCA-Sénégal qui sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans (mi 2020-mi 2025) s’articule autour des trois projets suivants :



(i) Modernisation et renforcement du réseau de transport de Senelec;

(ii) Amélioration de l'accès à l'électricité en zones rurales et périurbaines et ; (iii) Amélioration du cadre légal et renforcement de capacités des acteurs.



Le second MCA-Sénégal contribuera à l’atteinte des objectifs ambitieux de développement du sous-secteur de l’électricité énoncés dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).



La cérémonie officielle de signature du second Compact sera transmise en direct, en livestream, sur le siteweb l’UFC MCA-Sénégal, www.ufc-mcasn.com et ses réseaux sociaux.