Le Pouvoir exige Tout mais ne s’applique Rien ( Par Maïssa Mahecor DIOUF, Adjoint au Maire Commune de Fatick - Membre du Secrétariat Exécutif de l’APR )


Depuis bientôt deux ans, l’exécutif peint un tableau noir du Sénégal, l’assimilant même a un pays au 4e sous sol en dépit des héritages établis légués par le regime du President Mackey Sall: des infrastructures de renom impactant sur notre souveraineté et sur la mobilité, une croissance économique projetée a deux chiffres avant COVID, une diplomatie rayonnante et respectée, une agriculture diversifiée et qui nourrit son homme, une reproduction énergétique maîtrisée et diversifiée avec le solaire et l’éolienne, des contrats d’exploitation pétroliers et gaziers ficelés avec un contenu local adapté, bref une économie en transformation .

 

À la pantalonnade d’un plan de redressement ,ils multiplient les actes et appels au sacrifice, et à l’effort collectif. Le paradoxe est que la population dans sa majorité ne sent pas, ne voit pas un partage des ces efforts sollicités, le fossé s’élargit et l’exemplarité disparaît.

 

En effet, pendant que le peuple est appelé à se sacrifier, aucune remise en cause sérieuse du fonctionnement de l’Etat n’est engagée  .

 

Les marques de décalages sont nombreuses :

 

  • les caisses noires se sont multipliées
  • l’avion de commandement au services d’activités politiques
  • des cabinets étoffés malgré la crise évoquée 
  • les bourses de sécurités familiales suspendues 
  • la proximité politique réduit en silence l’engagement de l’appel à candidature sur les nominations
  • une fiscalisation à outrance non partagée avec le secteur prive et les forces vives
  • Certains dossiers aux allures de scandales sont à la limite censurés et font des prisonniers politiques.
  • les populations de Nguiranene à TOUBA et du NORD ,laissées à elles-mêmes suite aux inondations et à la crue du fleuve 
  • sur certains dossiers judiciaire,on note une volonté d’humilier à tout prix et un traitement de rigueur à sens unique 
  • l’entrepreneuriat et la création de richesse sont devenus des risques
  • la disjonction sociale s’élargit
  • la colère n’est plus seulement sociale ,elle est économique et morale 
  • les interdictions de sortie de territoire sont appliquées avec brusquerie à d’honnêtes citoyens 
  • l’engagement sur la criminalisation de la loi sur l’homosexualité n’est plus une priorité 
  • le coût de la vie ( denrées, location, scolarité) prennent l’ascenseur avec une impuissance de régulation bornée. 

 

La liste est aussi oblongue ,variée que atterrante 

 

Le Sénégal traverse une période charnière où le populisme et la démagogie sont des maîtres mots et modes de gouvernance en lieu et place de politiques publiques structurées  et réalisables qui garantissent les droits des citoyens, améliorent la justice sociale, nivellent les disparités et promeuvent  la croissance économique .

 

Je les invite à assumer la rigueur dans toute sa plénitude, à renoncer aux passes-droits, à l’injustice, à la volonté d’humilier, à penser à l’activité économique et aux couches vulnérables.

 

L’exemplarité ne doit pas être un discours ou un symbole, mais la condition du respect. 

 

Maïssa Mahecor DIOUF

Adjoint au Maire Commune de Fatick

Membre du Secrétariat Exécutif de l’APR

