Le Ministre de l'Intérieur annonce un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a informé l'opinion publique avoir reçu, ce jour, la notification d'un mandat d'arrêt international émis à l'encontre du journaliste Madiambal Diagne. Ce mandat a été décerné par le Président du Collège des juges d'instruction du pôle financier.

Dans son communiqué, le Ministère précise que Madiambal Diagne, bien que faisant l'objet d'un avis de recherche et d'interpellation ainsi que d'une interdiction de sortie du territoire délivrés par une autorité judiciaire compétente, « a pu quitter le pays dans des circonstances non encore élucidées ».

Son départ s'est produit après qu'il se fut présenté, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025, aux formalités de départ d'un vol à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).
