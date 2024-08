Le Hezbollah dément les “mensonges” d’Israël

Le chef du mouvement islamiste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a démenti les “allégations mensongères” d’Israël sur la destruction dimanche par ce pays de “milliers de rampes de lancement de roquettes” au Liban et “l’interception de milliers de roquettes”.

“Les propos selon lesquels la résistance allait lancer 8.000 ou 6.000 roquettes et drones, et qu’il (Israël, ndlr) a déjoué cela (...) sont des allégations mensongères”, a déclaré Hassan Nasrallah ajoutant que seules “des dizaines de rampes ont été détruites”. Le Hezbollah avait annoncé dimanche matin avoir lancé des centaines de drones et roquettes vers Israël.

Attaque en deux temps

Il a précisé que sa puissante formation islamiste avait lancé son attaque d’envergure en deux temps. Le Hezbollah a d’abord lancé “340 roquettes katioucha” sur onze objectifs militaires dans le nord d’Israël et le plateau du Golan occupé. Puis, des drones, lancés à partir du sud du Liban mais également pour la première selon lui depuis la plaine de la Békaa dans l’est du Liban, frontalière de la Syrie, ont visé des objectifs militaires en profondeur, a-t-il expliqué. Outre Glilot, le Hezbollah a visé la base de l’armée de l’air d’Ein Shemer, à 70 kilomètres de la frontière, a-t-il dit.



Les États-Unis ont indiqué avoir aidé l’armée israélienne à surveiller et suivre tôt dimanche les tirs du Hezbollah libanais vers Israël mais ne sont pas intervenus directement, a déclaré un haut responsable de défense américain.



Israël assure que sa base de Glilot n’a “pas été touchée”