Le Dg d'Enevis donne sa version et évoque "une thèse du parquet de Szczecin"

Le 08 novembre 2023. Dakaractu.com a publié un article intitule "Le parquet de Szczecin piste l'argent sale à Dakar et demande l'audition d'Aly Ngouille Ndiaye comme témoin »...

(...)

1. Il n'est pas vrai que le parquet de Szczecin mène une enquête sur l'affaire décrite, car l'enquête a été clôturée en décembre 2022

2. Il n'est pas vrai que l'AVES ait mené des "actions frauduleuses" contre AFRIG, et cela est confirme par les arrêts de la Cour du Sénégal condamnant AFRIG à payer à l'AVES un certain montant pour les services fournis à AFRIG

3. Il n'est pas vrai que l'accord entre les sociétés a été conclu en Pologne.

4. Il n'est pas vrai que Jan Putowski, Rafal Nawrot et d'autres ont mené des actions de "détournement de fonds" par l'intermédiaire d'AVES

5. Il n'est pas vrai que l'enquête a montré que le contrat entre Afrig et Aves était fictif-il s'agit simplement d'une thèse du parquet de Szczecin. Une thèse qui est contredite par les preuves contenues dans le dossier.

(...)

Enevis et Monsieur Jan Putowski ont profondément souffert des nombreuses allégations contenues dans votre publication.

(...)JAN PUTOWSKIEs nom et és qualité de Directeur Général de la Société EnevisDont Acte