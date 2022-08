Lancement Agropole Ouest : le ministre de l’industrie, Moustapha Diop, prend rendez-vous avec les populations dans 18 mois pour l’inauguration.

Lancés en grande pompe ce jeudi dans le département de Mbour, à Balabougou, les travaux de l’agropole ouest devraient prendre fin dans exactement 18 mois. Une assurance de Moustapha Diop, le ministre de l’industrie qui a officiellement lancé ce chantier de 54 milliards de FCFA qui devra faire de la zone, le principal fournisseur du pays en produits agroalimentaires, notamment dans les filières lait et viande qui seront privilégiées.



« En terme de retombées socio-économiques, l’agropole ouest permettra d’augmenter la production avicole de la zone, une amélioration des compétences agricoles des producteurs locaux, la création de 3.000 emplois directs et 8.000 emplois indirects », a annoncé le ministre qui s’attend à des revenus annuels autour de 17 milliards de FCFA. Enfin, il prendra rendez-vous avec les populations : « je saisis cette occasion pour féliciter le groupe Metrilli, en particulier sa filière Agricultiva chargée de réaliser clés en main l'agropole ouest… Je l'exhorte à exécuter les travaux dans le respect des délais impartis pour que dans 18 mois et peut même un peu avant, qu’on puisse revenir ici sous la présidence de son excellence Macky Sall, pour l’inauguration."