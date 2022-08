Laliga : Pathé Ciss s'offre un but et porte le Rayo Vallecano face à l'Espanyol...

Étincelant contre le FC Barcelone lors de la première journée de Laliga, Pathé Ciss, le milieu de terrain sénégalais continue son superbe début de saison avec le Rayo Vallecano. Ce vendredi face à l'Espanyol de Barcelone, le milieu relayeur sénégalais a une fois de plus sorti le grand jeu, participant à la victoire 2-0 des siens, en déplacement.



L’ex pensionnaire de Diambars et non moins frère du champion d’Afrique, Saliou Ciss, a marqué à la 59eme minute de jeu. Le but du break pour son équipe qui occupe provisoirement la première place du championnat en attendant la suite de la 2ème journée.



À quelques pas de la coupe du monde, Pathé Ciss flambe en ce moment et pourrait bien attirer l’attention d’Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais qui gagnerait à renforcer son groupe.