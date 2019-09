LaLiga en collaboration avec le groupe ISM lance un programme certifiant en Marketing Sportif

LaLiga (Ligue espagnole de football professionnel) et le groupe ISM viennent de signer un accord de collaboration pour organiser et proposer un programme certifiant en Marketing Sportif.



Dans le cadre de cet accord, les deux entités développeront ensemble différents cours dans les domaines de la gestion, du sport, du marketing, des droits TV, du digital, de la technologie et de l’innovation.



Ce programme permettra aux participants de comprendre le contexte mondial du secteur du sport en mettant l’accent sur les opportunités du marché. «Nous sommes très heureux d’avoir l’occasion de partager l’expérience de LaLiga sur le territoire sénégalais. Cet accord réaffirme l’engagement de notre organisation à professionnaliser le secteur du sport et, conformément à notre slogan ‘ce n’est pas le football, c’est LaLiga’, cela nous positionne à la pointe du secteur, non seulement en matière de sport, mais également en matière d’éducation », a expliqué José Moya, directeur de LaLiga Business School.



Ce nouveau programme en Marketing Sportif est un certificat et il n’y a pas de prérequis pour être éligible, selon Abdou Diouf, le directeur du groupe ISM.