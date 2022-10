La sombre prédiction du FMI à l’Afrique Subsaharienne : 123 millions de personnes en situation grave d’insécurité alimentaire d’ici fin 2022

La hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie met des vies en danger et ouvre de perspectives sombres pour l’Afrique subsaharienne. Alors que ce problème est une priorité manifeste, la capacité des pays à étoffer rapidement les dispositifs de protection sociale est bien souvent limitée. Dans son rapport faisant état de la construction d’une plus grande insécurité alimentaire en Afrique Subsaharienne, le Fonds Monétaire International peint un tableau loin d’être reluisant pour le continent noir.

Au regard de cette situation persistante, certains pays se rabattent sur des mesures de soutien moins bien ciblées et parfois même, onéreuses. Ces dernières, surtout l’aide alimentaire, sont probablement nécessaires dans l’état d’urgence actuelle ; néanmoins, elles devraient à terme être supprimées progressivement et remplacées par d’autres mesures mieux ciblées afin de faire en sorte que les maigres ressources disponibles soient acheminées vers les personnes qui en ont le plus besoin.



L’Afrique subsaharienne reste la région la plus frappée par l’insécurité alimentaire au monde



La part des personnes sous-alimentées en Afrique subsaharienne augmente régulièrement depuis 2012, annulant les progrès importants réalisés au cours des années 2000. La pandémie et la guerre de Russie en Ukraine ont exacerbé l'insécurité alimentaire dans la région en faisant ainsi baisser les revenus, en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et en faisant grimper les prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles, en particulier les engrais.





Selon le rapport 2022 sur la sécurité alimentaire dévoilé par le Fmi, d'ici la fin de 2022, au moins 123 millions de personnes, soit 12 pour cent de la population de l'Afrique subsaharienne, seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, dont un tiers vit en situation d'insécurité alimentaire aiguë depuis le début de la pandémie.

Les principaux moteurs de l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne comprennent les extrêmes météorologiques induits par le changement climatique, les conflits et les défis sécuritaires qui perturbent l'agriculture, et les chocs des prix alimentaires. L'insécurité alimentaire augmente de 5 à 20 points de pourcentage à chaque inondation ou sécheresse.



Ceci, lit-on dans le rapport, est particulièrement inquiétant, étant donné qu'un tiers des sécheresses mondiales se produit dans la région, et la fréquence et l'intensité des inondations et des cyclones entravent la production agricole et la distribution alimentaire. Le conflit est une autre clé moteur de l'insécurité alimentaire aiguë, alors que l'insécurité alimentaire elle-même génère des conflits. Une population rurale plus nombreuse et une inflation alimentaire plus élevée est également associée à une augmentation de la sous-alimentation, tandis qu'une aide alimentaire plus importante, fait défaut.



La baisse de l'aide alimentaire internationale et la dépendance accrue sur les produits de base importés, en particulier le riz et le blé, sont en partie responsables de la montée de l'insécurité alimentaire au cours de la dernière décennie.

L'aide alimentaire internationale a contribué de manière significative à la prévalence inférieure de la sous-alimentation dans la région durant les années 2000. Mais l'aide alimentaire par habitant a diminué considérablement au cours de la dernière décennie - 30% de moins dans les années 2010 par rapport à la décennie précédente -probablement contribuant à l'augmentation de la sous-alimentation. Par ailleurs, l'analyse statistique montre que la dépendance aux céréales et les importations ont été associées à des prévalences de la sous-alimentation au cours de la dernière décennie.



Dans le contexte d'une dépendance croissante à l'égard des importations de céréales et la plupart des pays étant importateurs nets d'un ou plusieurs leurs principaux aliments de base consommés (mais, riz et blé), les contraintes récentes de l'offre mondiale et la forte les prix alimentaires mondiaux ont aggravé l'insécurité alimentaire. La crise actuelle de la sécurité alimentaire pourrait persister.





L’urgence de réaliser un avenir sécuritaire alimentaire …



Selon le Fonds monétaire international, la réalisation de la sécurité alimentaire à long terme nécessite une stratégie pour relever les défis à court terme tout en jetant les bases d'une plus grande disponibilité alimentaire et d'accessibilité. Il faut remédier au manque de résilience face au changement climatique. La nourriture chronique sous-jacente à l'insécurité en Afrique subsaharienne, exigera une attention prioritaire des politiques. Cependant, la mise en œuvre de plusieurs mesures dans un contexte de niveaux d'endettement élevés, de développements concurrents, les besoins et les contraintes de capacité seront difficiles.

À court terme, pour atténuer les pressions immédiates, les pays devraient protéger les plus vulnérables de la hausse des prix des denrées alimentaires par des mesures fiscales ciblées. Cependant, ces mesures peuvent être coûteuses et compte tenu de l'espace budgétaire limité, devraient être éliminées progressivement.

À moyen terme, les pays domestiques résilients au climat, la capacité et la productivité agricoles doivent être augmentés, ce qui nécessite des investissements importants (par exemple, amélioration des infrastructures d'irrigation) et des réformes structurelles (par exemple, la sécurisation foncière droits, etc).

La part des terres arables cultivées et les rendements céréaliers sont faibles par rapport à d'autres régions du monde, et même une modeste expansion des terres arables et le rétrécissement de l'écart de rendement pourraient avoir des effets implications pour la sécurité alimentaire. Il est aussi nécessaire d’améliorer l'accès à la finance et la numérisation qui est essentielle pour accélérer les investissements privés dans la résilience agricole, la productivité et l'amélioration de la capacité de gain des agriculteurs de subsistance. Une plus grande intégration commerciale régionale et des infrastructures de transport résilientes peuvent améliorer la disponibilité de la nourriture. Parallèlement, une solide planification d'urgence par les gouvernements peut aider à gérer la réponse de manière plus efficace face aux chocs sécuritaires.