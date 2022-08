La rts vers une grande révolution.(Par Majib Sene)

J'ai suivi avec un grand intérêt, l'annonce du directeur de la télévision relative au nouveau format du jt de 13 heures. Plus qu'une évolution, il s'agit d'une révolution qui fera date dans le landerneau médiatique Sénégalais. Plonger vos caméras dans le Sénégal des profondeurs est une nécessité qui va cimenter davantage l'unité nationale . Dans le cadre que voilà, il faudra privilégier les aspects culturels du pays tant il est vrai que la culture comme disait senghor est au début et à la fin de tout développement. Il serait également intéressant que la radio entre dans le jeu d'autant qu'elle est considérée par les puristes comme le médium le plus durablement moderne, le plus efficace aussi. Le nouveau rôle que la rts va jouer dans la marche vers l'émergence du pays, reflète vos ambitions de participer le plus possible dans cette oeuvre à dimension humaine. Les équipements ultra modernes dont dispose la rts en plus d'un personnel hautement qualifié, autorisent tous les espoirs. Déjà, on peut se réjouir des performances réalisées dans la couverture aussi bien en radio qu'en télévision de l'ensemble du territoire national. C'est la preuve de la présence de la rts partout dans le territoire national ce qui, il nya guère longtemps, n'était qu'un rêve. Mais comme disait l'autre , on doit tous rêver et faire en sorte que le rêve d'aujourd'hui, soit la réalité de demain. Nos encouragements au personnel de la rts tous corps confondus en particulier à son directeur général Racine talla dont je salue l'intelligence, la subtilité et la finesse d'esprit qui ont permis à la maison de franchir ces importantes étapes dans l'amélioration de ses programmes. Les invectives, les querelles byzantines et scolastiques, n'ont jamais prospéré nulle part où elles se cultivent. En tant qu'ancien de la maison qui a connu pratiquement toutes ses péripéties, il me revient le devoir de me féliciter des avancées significatives qu'elle réalise dans tous les domaines qui sont les siens. À coeur vaillant, rien d'impossible. Majib Sene