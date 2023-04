La maison de Farba incendiée / Serigne Bassirou Khadim Awa Bâ chez Farba Ngom : « C’est un croyant qui s’en est remis à la volonté divine ! J’appelle à cesser cette violence… »

Après l’incendie provoqué au domicile du député Farba Ngom, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ a fait le déplacement pour un double objectif : s’associer à la peine du maire des Agnams et lancer un appel pour l’apaisement dans cette contrée. Même si les affrontements se sont déroulés loin du domicile de Farba Ngom, ce dernier, hors du Sénégal n’a pu être épargné de ces actes perpétrés par des gens malintentionnés. Après cette visite de soutien et de compassion à l’égard du responsable politique de l’Apr, Serigne Bassirou Khadim Mbacké Awa Bâ s’est réjoui de la grandeur et l’homme qui prend tout du bon sens et s’en remet à la volonté divine.

Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ a par ailleurs, manifesté son regret de constater que la maison du député soit la cible de certains qui veulent nuire à un honnête citoyen qui ne fait que manifester ses positions politiques.

Cette visite a aussi permis au guide religieux de réitérer son souhait de voir, les différentes parties en confrontation sur cette affaire liée à l’implantation d’une brigade de gendarmerie à Ngor, de se retrouver autour de la table et trouver une solution qui les arrangerait. Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ salue encore la grandeur du maire de Agnam face à cette dure épreuve mais invite les jeunes à la raison et à se « désarmer » de toute violence.