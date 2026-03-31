10 matchs sans défaite : le Sénégal arrache encore la victoire face à la Gambie



Dans une rencontre intense et riche en rebondissements face à la Gambie, le Sénégal a fini par s’imposer dans les derniers instants grâce à un scénario haletant. Après un début de seconde période animé par les entrées décisives d’Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng et Antoine Mendy, les Lions ont rapidement pris l’avantage avant de voir la Gambie égaliser par son capitaine Omar Colley, auteur d’une tête puissante profitant d’une erreur de Yevhann Diouf. À la 63e minute, Ismaïla Sarr est sorti au profit de Mamadou Diakhon, apportant du sang neuf dans le secteur offensif. Alors que la tension montait, Lamine Camara, frustré quelques minutes plus tôt après une faute non sifflée sur Mamadou Diakhon et averti d’un carton jaune pour contestation, a fini par libérer son équipe à la 94e minute. Sur une action confuse dans la surface, Habib Diallo a vu sa tentative repoussée par le gardien gambien Baboucarr Gaye avant que Lamine Camara ne suive parfaitement pour inscrire le but victorieux. Ce succès permet au Sénégal d’enchaîner un 10e match sans défaite, confirmant sa solidité et sa régularité au plus haut niveau.